19 мая во дворе домика «Искры» в Пскове пройдёт конспиративное чаепитие
19 мая с 20:00 до 22:00 во дворе домика «Искры» (Плехановский посад, переулок «Искры», 5) в рамках «Ночи музеев» состоится конспиративное чаепитие, сообщил в соцсети Facebook организатор вечера Денис Шумаков.
«Будет самовар, чай, иван-чай и много занимательных историй — короче говоря, будет все, как обычно, только в таинственном месте. Деньги приносить не нужно. Обязательно нужно принести чашку. Если получится принести пироги и плюшки, которыми можно будет поделиться, будет вообще отлично», - отметил он.