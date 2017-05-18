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Общество

19 мая во дворе домика «Искры» в Пскове пройдёт конспиративное чаепитие

19 мая с 20:00 до 22:00 во дворе домика «Искры» (Плехановский посад, переулок «Искры», 5) в рамках «Ночи музеев» состоится конспиративное чаепитие, сообщил в соцсети Facebook организатор вечера Денис Шумаков.

«Будет самовар, чай, иван-чай и много занимательных историй — короче говоря, будет все, как обычно, только в таинственном месте. Деньги приносить не нужно. Обязательно нужно принести чашку. Если получится принести пироги и плюшки, которыми можно будет поделиться, будет вообще отлично», - отметил он.

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