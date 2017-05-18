Рига планирует заработать на псковской Ганзе-2019

13:31, 18 мая 2017, ПАИ

Рига заработает на Ганзейских днях, которые пройдут в Пскове в 2019 году, заявил председатель комитета городского развития Рижской думы Максим Толстой в ходе заседания Экономического Ганзейского форума, который проходит в Пскове 18 мая в рамках 3-го ежегодного международного Форума приграничных регионов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы готовы популяризировать этот праздник всеми силами, потому что 90% туристов прилетят или приедут через Ригу, и мы постараемся их окучить, чтобы они оставили у нас тоже свои деньги», - пояснил Максим Толстой.