Рига планирует заработать на псковской Ганзе-2019
Рига заработает на Ганзейских днях, которые пройдут в Пскове в 2019 году, заявил председатель комитета городского развития Рижской думы Максим Толстой в ходе заседания Экономического Ганзейского форума, который проходит в Пскове 18 мая в рамках 3-го ежегодного международного Форума приграничных регионов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
«Мы готовы популяризировать этот праздник всеми силами, потому что 90% туристов прилетят или приедут через Ригу, и мы постараемся их окучить, чтобы они оставили у нас тоже свои деньги», - пояснил Максим Толстой.