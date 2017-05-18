Вернуть авиарейс Рига — Псков — Москва к Ганзе предложил представитель Рижской думы

13:43, 18 мая 2017, ПАИ

Вернуть авиарейс Рига — Псков — Москва к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году, предложил председатель комитета городского развития Рижской думы Максим Толстой. Свое мнение он высказал в ходе заседания Ганзейского экономического форума, который проходит в рамках 3-го ежегодного Международного форума приграничных регионов 18 мая в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас он пользовался бы спросом», - считает Максим Толстой.

В свою очередь почетный член и член президиума Международного ганзейского союза новейшего времени Мартин Шюркамп упомянул новые псковские кемпинги. «Движение кемперов в Европе очень развито, надо их цеплять и зарабатывать деньги. От Риги до Пскова - как раз дневной переезд», - отметил он.