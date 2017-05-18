0
15:08
«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес
14:34
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
13:47
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
13:12
Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Звягинцева, в котором сыграла актриса из Пскова
12:48
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко
12:09
Точность измерений спасёт природу
10:49
Мастер-класс в Детском парке Пскова в рамках фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Вернуть авиарейс Рига — Псков — Москва к Ганзе предложил представитель Рижской думы

Вернуть авиарейс Рига — Псков — Москва к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году, предложил председатель комитета городского развития Рижской думы Максим Толстой. Свое мнение он высказал в ходе заседания Ганзейского экономического форума, который проходит в рамках 3-го ежегодного Международного форума приграничных регионов 18 мая в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас он пользовался бы спросом», - считает Максим Толстой.

В свою очередь почетный член и член президиума Международного ганзейского союза новейшего времени Мартин Шюркамп упомянул новые псковские кемпинги. «Движение кемперов в Европе очень развито, надо их цеплять и зарабатывать деньги. От Риги до Пскова - как раз дневной переезд», - отметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес
18 мая 2017
«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
18 мая 2017
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017» 3
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Звягинцева, в котором сыграла актриса из Пскова
18 мая 2017
Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Звягинцева, в котором сыграла актриса из Пскова
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко
18 мая 2017
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко 1
Точность измерений спасёт природу
18 мая 2017
Точность измерений спасёт природу
Мастер-класс в Детском парке Пскова в рамках фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Мастер-класс в Детском парке Пскова в рамках фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...