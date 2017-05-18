Ганзейский паспорт для туристов предложил создать участник Форума приграничных регионов в Пскове

13:21, 18 мая 2017, ПАИ

Ганзейский паспорт для туристов предложил создать участник Форума приграничных регионов в Пскове, председатель комитета городского развития Рижской думы Максим Толстой. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Надо создать пул ганзейских городов, ганзейских ресторанов: посетил 20, а 21-й - бесплатно. Надо создать ганзейский паспорт. Без юридических прав, но душевный документ. Их надо выдавать и туристам», - озвучил своё предложение Максим Толстой.

Напомним, что в 2019 году в Пскове пройдут Международные Ганзейские дни.