24 раза за неделю псковские сотрудники МЧС помогали ликвидировать последствия ДТП

15:34, 18 мая 2017, ПАИ

С 11 по 17 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых два человека погибли и 24 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

За указанный период специалисты деблокировали одного пострадавшего и двух погибших. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

Дважды осуществлялась стабилизация транспортных средств и один раз – ликвидация вторичных факторов.

