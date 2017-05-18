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Общество

Благотворительное представление «Всё лучшее - детям!» прошло в Пскове

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 18 мая, состоялось благотворительное эстрадно-развлекательное представление «Всё лучшее - детям!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Всё лучшее - детям!» - это культурно-благотворительная акция для детей от 3 до 12 лет и взрослых, которая проводится творческим Союзом «Мэтры телевидения Останкино». 

В БКЗ псковской филармонии большие и маленькие зрители увидели представление с участием Народной артистки России, звезды телевидения Ангелины Вовк и обладателя национальной премии «ТЭФИ», заслуженного артиста России Андрея Удалова.

Пригласительные билеты получили дети из социальных учреждений  Пскова, коррекционных школ, а также социально не защищенные группы маленьких псковичей.

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