Псковичи-жители домов по улице Поземского готовят заявки для участия в проекте «Городская среда»

14:15, 18 мая 2017, ПАИ

Вопрос участия в программе «Городская среда» обсудил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков с жителями домов №№ 60, 62, 64 по улице Леона Поземского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Народный избранник рассказал собственникам жилья об основных принципах реализации проекта, алгоритме подготовки и включения заявок жителей в программу на ближайшие 5 лет, а также о перечне возможных работ по благоустройству дворов в рамках проекта «Городская среда». Жители, в свою очередь, выразили заинтересованность не только в ремонте дворовой территории, но и установки уличного освещения, а также в благоустройстве пешеходной зоны вдоль береговой линии реки Великой.

Григорий Стороненков подтвердил готовность оказать содействие в подготовке пакета документов для подачи заявки и создании эскиза проекта благоустройства. Далее в каждом дворе прошло детальное обсуждение ремонта дворов.

Отметим, депутат ПГД по округу № 11 Григорий Стороненков, как участник программы, проводит встречи с жителями округа для включения территорий в проект. В начале апреля состоялось первое обсуждение с жителями домов по улице Леона Поземского возможности присоединиться к программе и благоустроить дворы. К участию в отборе на участие в программу уже допущены дворы по улице Леона Поземского, 83, 85, 87, 89. Всего в 2017 году по данному проекту будут отремонтировано 18 дворов в городе Пскове.

Напомним, «Городская среда» - это пятилетний проект, финансирование по которому будет определяться ежегодно. Проект инициирован партией «Единая Россия». Эти средства будут направлены на благоустройство дворовых территорий дополнительно к утвержденному плану ремонта дворов муниципалитета на 2017 год, в который уже вошли 68 адресов на общую сумму 84 млн рублей.