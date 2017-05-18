Объявлен сбор средств на организацию похорон гонщика, погибшего в Псковской области

17:18, 18 мая 2017, ПАИ

17 мая в результате столкновения двух гоночных автомобилей в ходе тренировочного заезда перед третьим этапом Чемпионата России - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» погиб пилот Алексей Лядухин.

Для помощи и поддержки в похоронах карта объявлен сбор средств на карту «Сбербанка»: 63900238 9023202138 , можно также сделать денежный перевод по номеру 8 903 625 68 68. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте», посвящённой раллийным гонкам.

Инцидент произошел в Новосокольническом районе, рядом с деревней Дольшино. Из отчёта старшего при проведении сборов следует, что экипаж Алексея Лукьянюка (Петербург) и Никиты Гергеля (Москва) выехал в обратном направлении, не получив на это команду судьи. При этом была предпринята попытка остановить экипаж, в том числе на двух промежуточных постах связи. Ведется расследование произошедшего.

Травмы получили Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и пилот второй машины Вячеслав Кучеров. Сначала спортменов доставили в реанимацию Великолукской городской больницы, откуда Алексея Лукьянюка и Никиту Гергеля доставили вертолётом в одну из клиник Санкт-Петербурга, за Вячеславом Кучеровым был направлен реанимобиль из Москвы.

На официальном сайте Алексея Лукьянюка отмечается, что его состояние оценивается как средней тяжести. У спортсмена - перелом пяточной кости левой ноги, перелом правого надколенника, перелом костей таза, перелом крестцовых позвонков, сильный ушиб легких, но на двигательные функции организма данные травмы повлиять не должны. В ближайшее время планируется проведение плановых операций.

Никита Гергель находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. У него открытые переломы голеней, ожог 17% поверхностей тела (ног), потеря крови. В клинике Санкт-Петербурга ему провели операцию.