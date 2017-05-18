Столбчатые фундаменты установлены на периметре здания будущего ледового катка в Великих Луках

14:58, 18 мая 2017, ПАИ

На периметре здания ледового катка в Великих Луках установлены столбчатые фундаменты и произведена их гидроизоляция. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на строительном объекте производится планировка объездной дороги для последующей укладки плит, выполняется армирование колонн здания ледового катка на столбчатых фундаментах. Закончена щебёночная подсыпка в котловане под основание фундамента бассейна.

На объекте работают 16 человек, подъёмный кран, один большой и два маленьких экскаватора.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводится ООО «Газпром инвестгазификация». Проект спортивного учреждения создан специально для Великих Лук и предусматривает два бассейна, зону спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам, а также ледовую арену. Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.