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Общество

Специалисты Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»

Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам». В этот день псковичи посетили объекты ведущих застройщиков города - СК Скандинавия и ГК «ЛУГ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском отделении Сбербанка.

Тур по новостройкам – удобный инструмент, позволяющий будущим новоселам за короткий промежуток времени ознакомиться со строящимися жилыми комплексами, оценить их местоположение, уровень отделки квартир, вид из окна. Важной особенностью поездки является возможность консультации у представителей застройщика и сотрудников Сбербанка.

В рамках мероприятия специалисты Псковского отделения рассказали о разработанной вместе с партнерами-застройщиками новой ипотечной программе с процентной ставкой от 8,4% годовых по кредитам физических лиц.

«Это уникальная возможность приобрести жилье по сниженной ипотечной ставке – от 8,4% годовых. Программа распространяется на приобретение квартир в ипотеку в строящемся ЖК «Молодежный», расположенном в деревне Хотицы», – прокомментировала управляющий Псковским отделением Анна Тарасенко.

Участники тура также узнали о преимуществах ипотечных программ и снижении ипотечных ставок по продуктам «Военная ипотека – приобретение готового жилья» и «Военная ипотека – приобретение строящегося жилья». Ставка по этим продуктам единая и с учетом снижения на 0,85 п.п. составляет 10,9% годовых. Сумма кредита – до 2,22 млн рублей.

Представители Сбербанка рассказали клиентам об «Электронной регистрации» – новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Теперь процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора  занимает всего 15 минут.

Получить более подробную информацию об ипотечных продуктах можно по телефону: 8-911-699-33-42. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».

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