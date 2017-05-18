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Общество

Tele2 увеличила в нескольких своих тарифах в Псковской области пакеты минут и интернет-трафика

С 18 мая Tele2 увеличила объем интернет-трафика и количество минут, включенных в абонентскую плату, на ряде тарифов линейки «Мой Tele2» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Теперь на тарифном плане «Мой онлайн» объем интернет-трафика, включенного в абонентскую плату, увеличивается с 5 Гб до 10 Гб. Остальные параметры тарифа не изменяются. Абонентская плата по-прежнему составляет 299 рублей в месяц.

Также для пользователей тарифа «Мой онлайн+» объем интернет-трафика, включенного в абонентскую плату, увеличивается с 7 Гб до 20 Гб. Кроме того, общее время телефонных разговоров, включенных в абонентскую плату, увеличивается с 550 до 800 минут. Остальные параметры не изменяются. Абонентская плата останется прежней – 499 рублей в месяц.

Увеличенный пакет интернет-трафика будет предоставляться клиентам с момента ближайшего списания абонентской платы после вступления изменений в силу.

Тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» по-прежнему будут включать безлимитный интернет-трафик для общения в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», мессенджерах WhatsApp и Viber, а также неограниченные звонки на номера Tele2 всей России и бесплатные входящие звонки в национальном роуминге (во всех регионах страны за исключением Республики Крым и Севастополя).

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