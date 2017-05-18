«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес

15:08, 18 мая 2017, ПАИ

«Ростелеком» запустил новый удобный digital-сервис «Онлайн-переезд», который помогает абонентам компании при переезде сохранить привычный набор домашних телеком-услуг без посещения офиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно оформить заявку на сайте pereezd.rt.ru. После этого службы «Ростелекома» самостоятельно организуют «переезд» услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» и «Домашний телефон» на новый адрес. В заявке нужно указать адрес выезда и въезда, предпочтительные даты отключения и подключения услуг. На сайте можно отслеживать выполнение заявки.

Ранее абоненту необходимо было обратиться в офис компании по старому месту жительства для расторжения договора, а потом снова идти в офис, чтобы всё заново оформить и подключить по новому адресу.

В рамках сервиса «Онлайн-переезд» абонент получает:

-подключение услуг по новому адресу в удобное время;

-сохранение истории покупок и бонусов;

-50-процентную скидку на оплату услуг в течение двух месяцев;

-сохранение оборудования (роутера и/или ТВ-приставки) со своими настройками, либо возможность его обновить.

«Ежегодно тысячи семей по разным причинам меняют место жительства: кто-то приобретает новое жилье, а кто-то снимает другую квартиру. В любом случае переезд – это большой стресс для человека, и мы хотим освободить его хотя бы от части забот. Наши размышления, как это сделать, в результате привели к появлению интересного сервиса, который мы назвали «Онлайн-переезд». Отмечу, что это первый проект недавно созданного в компании Digital-офиса: для старта сервиса мы изменили ключевые бизнес-процессы, настроили и цифровизировали взаимодействие разных подразделений, – сказал директор по digital ПАО «Ростелеком» Вячеслав Благирев. – Сегодня хороший интернет является таким же необходимым и критичным для комфортной жизни, как наличие воды и электричества. Сервис «Онлайн-переезд» помогает оперативно наладить работу на новом месте привычных услуг, включая высокоскоростной интернет и качественное телевидение. Мы видим большой интерес к сервису, будем продолжать оттачивать его работу на основе обратной связи от наших абонентов».

В настоящее время сервис «Онлайн-переезд» доступен в пилотном режиме во всех регионах Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». Постепенно он будет запускаться в других филиалах компании.

Сервис работает при переезде не только в границах одного города или населенного пункта, но и региона в целом, и даже разных регионов Северо-Западного федерального округа. Получить дополнительную информацию и оформить заявку на «Онлайн-переезд» можно на сайте pereezd.rt.ru и по телефону 8-800-100-0-800.

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение Компании «Ростелеком», которое действует на территории Новгородской и Псковской областей. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). В Новгородской и Псковской областях монтированная емкость местной телефонной сети составляет 363 тыс. номеров, оборудования широкополосного доступа – более 279 тыс. ШПД портов. Уровень цифровизации местной телефонной сети составляет 100%. В регионах действует более 10,5 тыс. таксофонов универсального обслуживания. Филиал в Новгородской и Псковской областях Компании обслуживает более 215 тыс. абонентов телефонии, свыше 136 тыс. пользователей Интернет и более 19 тысяч пользователей услуги «Интерактивное телевидение».