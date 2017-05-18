Председатель Совета Федерации: Каждый житель России должен побывать в Изборске

15:44, 18 мая 2017, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что каждый житель России должен побывать в одном из старейших городов Северо-Запада — Изборске. Об этом она сказала, побывав на экскурсии в историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Валентина Матвиенко назвала символичным свое посещение этого древнего места в Международный день музеев и поздравила всех сотрудников музеев с профессиональным праздником.

В музее гостью встретили фокстротом, который звучал из послевоенного патефона и продемонстрировали экспозицию, где воссоздан быт усадьбы XIX века.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак, сопровождавший спикера Совфеда в этой экскурсии, сыграл на одном из экспонатов музея — фисгармонии. «У нас не только президент умеет играть на пианино, но и губернатор Псковской области», — сказала Валентина Матвиенко.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская провела экскурсию. Она продемонстрировала экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, уникальную коллекцию народного костюма, а также выставки местных предметов быта и утвари. Руководитель музея отметила, что местные дворяне сохранили и передали в дар музею более 80% всех экспонатов.

Также гости побывали на художественном занятии учащихся изборского лицея и преподнесли детям совместный подарок — принадлежности для занятия искусством.

Отдельную презентацию для Валентины Матвиенко провели представители народа сето. После чего председатель Совета Федерации заметила, что шаг за шагом удалось восстановить права этого малочисленного народа и создать условия для сохранения их языка и культуры.

Кроме того, главе Совета Федерации показали Изборскую крепость, которую в течение двух лет реставрировали в рамках подготовки к 1150-летию Изборска. Наталья Дубровская подчеркнула значимость и масштабность проведенных работ и обратилась к Валентине Матвиенко с просьбой оказать содействие в завершении музеефикации объекта: организации подсветки, установки ограждений — создать условия, чтобы как можно больше туристов могли беспрепятственно посещать этот беспрецедентный исторический памятник. На что Валентина Матвеенко попросила составить соответствующее обращение в ее адрес, которое она обязалась рассмотреть.

В завершение осмотра музейного комплекса председатель Совета Федерации сказала, что она находится под большим впечатлением от увиденного. «Благодаря усилиям региональных властей, губернатора, Министерства культуры РФ удалось сохранить в подлинном виде уникальную крепость и дух Изборска, чтобы мы могли прикоснуться к древнейшему историческому наследию», — отметила Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила музейных специалистов за беззаветное служение культуре и истории нашей страны, великое дело по сохранению наследия и идентичности государства. «Основные хранители исторического наследия и культуры нашей страны — это музейные работники. Это особая каста людей, которые всегда работали за небольшую зарплату, но искренне и с душой. Это даже не профессия, а своего рода призвание», — сказала Валентина Матвиенко и напомнила, что в «майских» указах президента прописана дорожная карта по поэтапному повышению заработной платы работников музея.