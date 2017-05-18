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Общество

Валентина Матвиенко и Андрей Турчак посадили кленовую аллеею в ОЭЗ «Моглино»

18 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Псковской области Андрей Турчак посадили кленовую аллею в особой экономической зоне «Моглино». Это первые деревья, которые появились на площадке, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото pskovgorod.ru

Во время посадки кленов спикер СФ отметила: «Люблю это делать, и делаю с удовольствие». Она добавила, что уже посадила «целый лес» в разных регионах страны. Валентина Матвиенко назвала озеленение хорошей традицией, заметив, что для посадки деревьев мест еще много.

Созданную сегодня аллею Андрей Турчак назвал аллеей друзей ОЭЗ «Моглино».
 

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