Валентина Матвиенко и Андрей Турчак посадили кленовую аллеею в ОЭЗ «Моглино»
18 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Псковской области Андрей Турчак посадили кленовую аллею в особой экономической зоне «Моглино». Это первые деревья, которые появились на площадке, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Во время посадки кленов спикер СФ отметила: «Люблю это делать, и делаю с удовольствие». Она добавила, что уже посадила «целый лес» в разных регионах страны. Валентина Матвиенко назвала озеленение хорошей традицией, заметив, что для посадки деревьев мест еще много.
Созданную сегодня аллею Андрей Турчак назвал аллеей друзей ОЭЗ «Моглино».