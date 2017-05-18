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Спорт

Участник предварительного голосования в «День здоровья» пожелал пенсионерам активности и долголетия

Участник предварительного голосования Алексей Ерёмин поздравил участников спортивно-культурного мероприятия «День здоровья» с началом соревнований и пожелал им активного долголетия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе.

«День здоровья» прошёл в псковском развлекательном комплексе «Лидер». В нём приняли участие девять команд из разных районов Псковской области, составленные из людей пенсионного возраста. В общей сложности в состязаниях участвовало около 80 человек. Многие из них впервые участвовали в соревнованиях по боулингу.

Организатором мероприятия выступило региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области.    

В ходе торжественной церемонии открытия «Дня здоровья» участник предварительного голосования, начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе Алексей Ерёмин поздравил присутствующих на мероприятии с открытием соревнований, отметил важность таких партийных проектов, как «Здоровое будущее», «Старшее поколение», «Детский спорт», направленных на сохранение здоровья людей разных возрастов.

«Участники предварительного голосования во время дебатов активно обсуждают вопросы, волнующие жителей Пскова. Определённый пласт проблем связан с сохранением и заботой о здоровье, как молодёжи, так и людей пенсионного возраста. Все замечания и предложения, поступающие от граждан, анализируются и будут обязательно учтены при формировании предвыборной программы. На дальнейшем этапе заявленные положения будут реализованы в законотворческие инициативы и практические дела», - отметил Алексей Ерёмин.

Капитанам команд-участниц Алексей Ерёмин вручил памятные сувениры, а победителям соревнований  - призы.

Отметим, что спортивно-культурное мероприятие «День здоровья» проводится в рамках социально-значимого проекта «Университет третьего возраста – спортивно – оздоровительная среда для граждан пожилого возраста». Руководителем проекта является председатель регионального общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение», заместитель председателя РО ООО «Союз пенсионеров России» Светлана Мельничук.

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