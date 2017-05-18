Идёт регистрация участников псковского этапа Чемпионата России по ралли

15:20, 18 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 18 мая, в 12:00 в посёлке Пушкинские Горы в Научно-культурном центре начал работать штаб ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017», которое является третьим этапом Чемпионата России.

Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель пресс-центра гонки Игорь Федотов, в настоящее время ведётся регистрация участников соревнований, также начались административные проверки и выдача документов экипажам.

«Работаем в штатном режиме в соответствии с программой ралли», - подчеркнул Игорь Федотов.

Он добавил, что сегодня в 18:00 участники гонки отправятся на ознакомление с трассой первого и второго скоростных участков, которые им предстоит проехать завтра, 19 мая, сразу после официального открытия соревнований.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт 19-20 мая по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. Общая протяжённость скоростных участков составит 120 километров.

Для болельщиков в первый день гонки организована зрительская зона «Трамплин на все 100» будет организована в деревне Загосье Пушкиногорского района, во второй день – «Трамплин» в деревне Апросово Новоржевского района.