19 мая пассажиры пригородных поездов на Северо-Западе смогут бесплатно провозить велосипеды

17:43, 18 мая 2017, ПАИ

В рамках всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет 19 мая, а также в целях популяризации здорового образа жизни ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» приглашает совершить бесплатную поездку с велосипедом до места работы или учебы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в этот день в границах обслуживания компании пассажиры смогут провозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно без оформления проездного документа.