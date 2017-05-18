Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»

15:51, 18 мая 2017, ПАИ

Представитель финской компании Nor-Maali Веса Тукиайнен рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, почему его компания выбрала в качестве площадки для размещения своего производства особую экономическую зону «Моглино». Общение инвестора и спикера Совфеда произошло 18 мая в ходе осмотра ОЭЗ «Моглино» в рамках двухдневного визита Валентины Матвиенко в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Я задам вам один прямой вопрос и рассчитываю на ваш честный ответ. Скажите мне честно, что послужило главной мотивацией к созданию производства на территории особой экономической зоны «Моглино»? — спросила Валентина Матвиенко у инвестора.

«Готовая инфраструктура в одном месте и налоговые льготы», — ответил Веса Тукиайнен.

«Возможность воткнуть все вилки в одну розетку», — добавил губернатор Псковской области Андрей Турчак, который сопровождает Валентину Матвиенко.

«Да», — подтвердил представитель финской корпорации.

В ходе визита на строительную площадку финского завода инвестор показал оборудование и рассказал, что Nor-Maali - быстро развивающееся финское предприятие, которое специализируется на производстве лакокрасочных материалов. На территории «Моглино» компания планирует выпускать от 1,5 млн литров краски в год.

По итогам осмотра Валентина Матвиенко еще раз подчеркнула, что Россия открыта для всех инвесторов, и попросила представителя компании Nor-Maali рассказать об особых условиях, созданных в «Моглино», всем его финским партнерам.