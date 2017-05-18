Доступную музейную среду рассмотрели в Пскове

20:25, 18 мая 2017, ПАИ

17 мая в Псковском музее-заповеднике состоялся круглый стол «Доступная музейная среда». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, в работе круглого стола приняли участие представители общественных организаций инвалидов, органов исполнительной власти, курирующих вопросы культуры, охраны объектов культурного наследия и социальной защиты населения региона, сотрудники музея.

Главными темами круглого стола стали презентация визуального гида инфраструктурных и технических решений «Доступные музеи и парки», обсуждение вопросов сотрудничества всех заинтересованных сторон в создании доступной и дружелюбной среды на территории Довмонтова города.

В рамках обсуждения адаптации территории Довмонтова города определены потребности людей с инвалидностью, которые должны быть учтены при подготовке паспорта доступности данного пространства. Обследование территории, обсуждение результатов, планирование тропиночно-пешеходной сети для людей с ограниченными возможностями и подготовка аудиогидов будут реализованы Псковской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сотрудничестве с Псковским музеем-заповедником, НКО Пскова и Псковской области и студентами ПсковГУ в рамках проекта «Довмонтов город для всех», получившего целевое финансирование из программы малых грантов проекта «Дружественные города».

В качестве успешных российских и зарубежных примеров адаптации музейных пространств ПООО «Чудской проект» представил первую публикацию, подготовленную в рамках проекта «Дружественные города» - визуальный гид «Доступные музеи и парки». Визуальный гид содержит большое количество наглядных примеров адаптации музейного пространства и может использоваться специалистами музеев, парков, муниципалитетов, экспертами НКО, участвующими в оценке доступности среды, при формировании рекомендаций к паспортам доступности и/или при разработке технических заданий на создание и реконструкцию элементов адаптивной инфраструктуры.

Напомним, проект «Дружественные города» направлен на создание условий для комплексного развития городской природной и культурной среды, доступной и дружелюбной для людей с инвалидностью в шести российских городах: Пскове, Петрозаводске, Калининграде, Владимире, Архангельске и Санкт-Петербурге.

Проект реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект», Псковской областной благотворительной общественной организацией «Общество родителей детей с аутизмом «Я и Ты» и Центром трансграничного сотрудничества Чудского озера (Эстония).

1 января 2016 года началась реализация проекта «Дружественные города», продолжительность проекта – 30 месяцев.