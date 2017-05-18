Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

20:16, 18 мая 2017, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделениях вневедомственной охраны.



Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на должности полицейского и полиц ейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных сила х РФ.



Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».



Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. Контактный телефон: 8 (8112) 59-25-32.