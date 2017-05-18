Пскович получил диплом II степени на VII Всероссийской олимпиаде «Россия в электронном мире»

17:54, 18 мая 2017, ПАИ

В Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке состоялось торжественное награждение победителей и призёров школьной олимпиады по истории, обществознанию и русскому языку «Россия в электронном мире». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

По итогам трёх туров определены 12 победителей и 14 призёров из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Тобольска, Барнаула, Сергиева Посада, Волгограда, Екатеринбурга, станицы Ясенской, села Константиновского и поселка Боровский.

Обладателем диплома II степени по истории стал ученик псковского Гуманитарного лицея Дмитрий Шатров.

«Олимпиада „Россия в электронном мире“ является одним из приоритетных образовательных проектов Президентской библиотеки. В этом году в олимпиаде приняли участие около 5 тысяч школьников из 82 субъектов Российской Федерации и 10 иностранных государств (США, Алжир, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турция). Таким образом, Президентская библиотека с помощью современных технологий объединяет учащихся из всех уголков России и других стран», - отметил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Президентской библиотеки, заместитель председателя оргкомитета олимпиады Павел Фёдоров.

Напомним, что ежегодная олимпиада «Россия в электронном мире» проводится в Президентской библиотеке с 2010 года среди учащихся выпускных классов школ, лицеев и гимназий с сентября по март и включает три этапа, два из которых проходят дистанционно, благодаря чему в олимпиаде принимают участие школьники из разных уголков России и стран ближнего зарубежья.

Олимпиада Президентской библиотеки по истории и обществознанию включена в Перечень олимпиад для школьников, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации. Школьники, ставшие победителями и призёрами олимпиады по истории и обществознанию, получат возможность льготного поступления в высшие учебные заведения России.

Кроме того, в результате достигнутой договорённости с РГПУ имени А. И. Герцена победители и призёры олимпиады по русскому языку получат дополнительные баллы при поступлении в данное учебное заведение в 2017 году.