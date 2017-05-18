Валентина Матвиенко вручила свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино» гендиректору компании «Стримтекс»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила свидетельство резидента особой экономической зоны «Моглино» компании «Стримтекс», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Компания, которая стала шестым резидентом особой экономической зоны, намерена построить в Моглино завода по производству технического текстиля с полиуретановым покрытием на участке площадью 1,5 га. Объём инвестиций составит 380 млн рублей, планируется создание 102 рабочих мест.
Валентина Матвиенко пожелала новому инвестору успехов и динамичного развития. «Скорого выхода на строительную площадку», — добавил в свою очередь губернатор Андрей Турчак.
Генеральный директор компании Михаил Трошкин поблагодарил власти Псковской области, лично губернатора региона Андрея Турчака и заместителя губернатора Сергея Перникова, дирекцию ОЭЗ «Моглино» и отметил оперативность в решении возникающих вопросов. «В марте мы первый раз посетили площадку, а в мае уже получили сертификат резидента «Моглино», — пояснил руководитель компании «Стримтекс».
Затем Валентина Матвиенко вручила гендиректору компании свидетельство.