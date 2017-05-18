Глава Совфеда заложила капсулу в честь строительства завода ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе

16:43, 18 мая 2017, ПАИ

18 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заложила капсулу в честь строительства на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе завода, площади которого смогут арендовать инвесторы. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, внутри капсулы находится послание потомкам с сообщением о сегодняшнем событии.

Губернатор области Андрей Турчак и Валентина Матвиенко осмотрели уже возведенные заводы. Глава региона назвал символичным тот факт, что сейчас в Пскове проходит Международный форум приграничных регионов, подходящий для презентации возможностей ОЭЗ «Моглино». Он отметил огромный опыт Валентины Матвиенко в создании подобных площадок в Санкт-Петербурге, поэтому ее оценка очень важна. Андрей Турчак также напомнил, что ОЭЗ «Моглино» почти на сто процентов обепечено инфраструктурой, летом будут запущены два завода.

В свою очередь Валентина Матвиенко рассказала, что ей интересно было побывать в ОЭЗ «Моглино» и уедет она с очень хорошим настроением, поскольку здесь всё сделано правильно и современно, и отметила большую заслугу Андрея Турчака, который, по ее мнению, приложил максимум усилий.

Глава Совфеда назвала ОЭЗ «Моглино» очень важным инструментом в развитии экономики и привлечении инвестиций. По ее словам, важно, что здесь «пошагово выстроена «дорожная карта», она абсолютно корректная, выстроена вся инфраструктура для инвесторов», без которой их сюда было бы сложно «заманить».

«Для инвестора сегодня главное — хороший инвестиционный климат, обязательность власти и инфраструктура», - подчеркнула она и добавила, что все это есть в Псковской области. «Но нужно понимать, что и резиденты тоже должны выполнять свои обязательства», - заметила Валентина Матвиенко и напомнила, что в инфраструктуру ОЭЗ «Моглино» вложены порядка 3 млрд рублей, и большую часть составляют средства федерального бюджета.

«Нужно сделать так, чтобы отдача от вложенных средств была многократной», - обозначила приоритет экономической эффективности спикер СФ, подчеркнув при этом важность и освоения территоирии, и создания рабочих мест.

Она выразила уверенность в том, что «Моглино» будет одной из самых успешных особых экономических зон, и обратилась к заместителю министра экономического развития Александру Цыбульскому: «Мне бы хотелось, чтобы эта ОЭЗ была и вашим успехом». Чиновник ответил, что будет стараться, поскольку воспринимает псковскую ОЭЗ как свой персональный проект. Он пожелал администрации региона и управляющей компании ОЭЗ «Моглино, чтобы инвесторы шли к ним с той же скоростью.

В заключение Валентина Матвиенко добавила, что приятно удивлена наличием таможенного поста, поприветствовала всех резидентов, которые поверили в Псковскую область, пожелала успехов проекту и поблагодарила всех, кто принимает участие в его реализации.