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Общество

Книга «Наш князь и хан» стала самой популярной в Псковской областной библиотеке этой весной

В Псковской областной библиотеке назвали самые популярные книги весны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В весенние месяцы 2017 года самыми популярными книгами среди читателей Псковской областной универсальной библиотеки на абонементе стали роман Михаила Веллера «Наш князь и хан», роман-эпопея «Тихий солдат» Андрея Бинева. Также в связи с популярностью телесериала на абонементе востребована книга Василия Аксенова «Таинственная страсть».

Популярна новая книга Алексея Иванова «Ненастье». Кроме того, популярным стал романы «Авиатор» прозаика, филолога, автора бестселлера «Лавр» Евгения Водолазкина, притча Людмилы Улицкой «Лестница Якова».

Со всеми представленными книгами можно познакомится в отделе абонемента Псковской областной библиотеки. 

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