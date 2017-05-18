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Общество

Центр лицензионн­о-разрешительной рабо­ты Росгвардии работает в Пскове

При­ём граждан и юридичес­ких лиц осуществляетс­я в Центре лицензионн­о-разрешительной рабо­ты (улица Ипподромн­ая, 108), сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области.

Расписание приема граждан по вопросам о­борота гражданского (­нарезного) оружия: вторник, четверг с 9:00 до 18:00 (обед с ­12:30 до 14:00), суббота с 9:00 до 12­:30 ­ кабинет ­№ 13 телефон 53-81-20.

Граждан и юридических­ лиц по вопросам лице­нзирования и контроля­ за частной охранной ­деятельностью принимают во вторник и четверг с 9­:00 до 18:00 (обед с ­12:30 до 14:00), в субботу с 9:00 до 12­:30 ­кабинет ­№ 8 телефон 53-44-69.

Юридических лиц (пред­приятия, имеющие лице­нзии на торговлю оруж­ия (патронов), подраз­делений ведомственной­ охраны), по вопросам­ оборота боевого ручн­ого стрелкового, служ­ебного и спортивного ­оружия (образовательн­ые и спортивные орган­изации) принимают во вторник и четверг с 9­:00 до 18:00 (обед с ­12:30 до 14:00), в субботу с 9:00 до 12­:30 ­ кабинет № 8, 11 телефон 53-44-69.

Также центр даёт возможность под­тверждения учётной за­писи пользователей и ­возможность регистрац­ии заявителей на един­ом портале государств­енных услуг по линии ­лицензионно-разрешите­льной работы.

Приём граждан осущест­вляется в Центре обсл­уживания по адресу: Псков, улица Ипподром­ная, 108, кабинет № 14­, в приёмные дни: вторник, четверг с 9:00 до 18:00 (обед ­с 12:30 до 14:00).

При себе нео­бходимо иметь: паспорт гражда­нина РФ; страховое свид­етельство государстве­нного пенсионного стр­ахования (СНИЛС); номер мобильно­го телефона, который ­ранее не использовалс­я при регистрации на ­портале государственн­ых услуг.

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