Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии работает в Пскове
Приём граждан и юридических лиц осуществляется в Центре лицензионно-разрешительной работы (улица Ипподромная, 108), сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области.
Расписание приема граждан по вопросам оборота гражданского (нарезного) оружия: вторник, четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00), суббота с 9:00 до 12:30 кабинет № 13 телефон 53-81-20.
Граждан и юридических лиц по вопросам лицензирования и контроля за частной охранной деятельностью принимают во вторник и четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00), в субботу с 9:00 до 12:30 кабинет № 8 телефон 53-44-69.
Юридических лиц (предприятия, имеющие лицензии на торговлю оружия (патронов), подразделений ведомственной охраны), по вопросам оборота боевого ручного стрелкового, служебного и спортивного оружия (образовательные и спортивные организации) принимают во вторник и четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00), в субботу с 9:00 до 12:30 кабинет № 8, 11 телефон 53-44-69.
Также центр даёт возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.
Приём граждан осуществляется в Центре обслуживания по адресу: Псков, улица Ипподромная, 108, кабинет № 14, в приёмные дни: вторник, четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00).
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.