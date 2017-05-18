На оказавшийся в центре строительного скандала участок в Мальской долине наложен судебный запрет

17:03, 18 мая 2017, ПАИ

Печорский районный суд принял обеспечительные меры в отношении земельного участка в Мальской долине под Изборском, на котором экс-кандидат на пост главы Псковского района от КПРФ Олег Михайлов, вопреки существующим ограничениям в охраняемой зоне, в апреле этого года начал строительство двухэтажного здания.

Как стало известно Псковскому агентству информации, суд запретил Росреестру совершать какие-либо регистрационные действия с данным участком. По информации ПАИ, поводом для такого решения стал тот факт, что Олег Михайлов, когда Госкомитет Псковской области по охране объектов культурного наследия начал оформлять предписание на его имя, уступил права пользования участком своему отцу, который, в свою очередь, также переуступил их.

Ранее сообщалось, что Госкомитет по управлению госимуществом поручил провести муниципально-земельный контроль в отношении договора по этому участку и будет расторгать договор аренды с пользователем, учитывая, что тот нарушил существенное условие этого договора.