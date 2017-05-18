Программу «Рыцарская поэзия» представят псковичам на «Ночи музеев» в Картинной галерее
Авторский концерт преподавателя Псковского областного колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Лаптевой «Рыцарская поэзия XII-XIII веков» состоится 19 мая в парадном зале Картинной галереи Псковского музея в рамках акции «Ночь музеев». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Музыкально-поэтическая программа возникла на основе современных переводов на русский язык со старофранцузского и старонемецкого языков.
«Творчество трубадуров на юге Франции и миннезингеров в Германии в XII-XIII веках – стало блистательной эпохой зарождения и расцвета светского поэтического и, несколько позднее, эпического искусства. В нём был создан и воспет своего рода идеал европейского человека-рыцаря. В 1917 году в России произошла февральская революция, поначалу объединившая русское общество надеждой на позитивные перемены. Последовавший затем октябрьский переворот со своим лозунгом «Мы наш, мы новый мир построим!» казалось бы, окончательно положил конец тому миру, где существовал и даже царил идеал «рыцарского» служения». В нашей стране воздвигался новый мир, омываемый потоками крови, его зодчие закладывали в фундамент всё новые и новые жертвы. И всё же есть то, что объединяет содержание этих эпох. Все рыцари-поэты тоже жили в бурную эпоху крестовых походов, борьбы королей и церкви за власть, они были воинами, их участниками. Каждый из них прожил неспокойную жизнь, полную борьбы, лишений, сомнений и разочарований», - отметила автор программы.
Начало концерта в 19:30. Адрес Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника: улица Некрасова, 7.