Яблоки под видом груш не пропустили через границу псковские специалисты
18 мая в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) был запрещен транзит из Польши в Казахстан 19,5 тонн свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета названо несоответствие наименования продукции, указанного на маркировке товара (груши), фактически перемещаемой (яблоки).
Решение о запрете принято согласно требованиям страны-импортера. Товар возвращен на сопредельную территорию.