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Яблоки под видом груш не пропустили через границу псковские специалисты

18 мая в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) был запрещен транзит из Польши в Казахстан 19,5 тонн свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета названо несоответствие наименования продукции, указанного на маркировке товара (груши), фактически перемещаемой (яблоки).

Решение о запрете принято согласно требованиям страны-импортера. Товар возвращен на сопредельную территорию.
 

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