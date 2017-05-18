0
15:51
Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»
11:47
Создание ОЭЗ «Моглино» даст толчок развитию экономики Псковской области, считает глава Совфеда
10:44
Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами
15:46
Псковская область возглавила рейтинг регионов по приросту производства свиней на убой
17:34
Более 13 тонн белорусского картофеля не прошли проверку на псковской границе
14:26
Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены
10:03
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
Еще новости
Экономика

Ввоз польского товара с сорванными этикетками запрещен в Себежском районе

В Себежском районе задержаны два автотранспортных средства, перемещавших подкарантинную продукцию без документов, с наличием на упаковке многочисленных следов срыва этикеток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Грузы были доставлены на склад для  того, чтобы установить вес и происхождение продукции. В ходе досмотра специалисты выявили растительную продукцию, выращенную в Польше. Общий вес составил 7,4 тонны (свежие яблоки и томаты).

Товар, ввоз которой на территорию России в итоге был запрещен, перевозил уроженец Азербайджана.

Решение о дальнейшем использовании задержанной продукции будет принято в рамках соблюдения законодательства РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»
18 мая 2017
Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»
Создание ОЭЗ «Моглино» даст толчок развитию экономики Псковской области, считает глава Совфеда
18 мая 2017
Создание ОЭЗ «Моглино» даст толчок развитию экономики Псковской области, считает глава Совфеда
Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами
18 мая 2017
Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами 1
Псковская область возглавила рейтинг регионов по приросту производства свиней на убой
17 мая 2017
Псковская область возглавила рейтинг регионов по приросту производства свиней на убой 2
Более 13 тонн белорусского картофеля не прошли проверку на псковской границе
16 мая 2017
Более 13 тонн белорусского картофеля не прошли проверку на псковской границе
Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены
16 мая 2017
Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены 4
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
16 мая 2017
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
15 мая 2017
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова 1

Идет загрузка...