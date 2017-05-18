Ввоз польского товара с сорванными этикетками запрещен в Себежском районе

18:02, 18 мая 2017, ПАИ

В Себежском районе задержаны два автотранспортных средства, перемещавших подкарантинную продукцию без документов, с наличием на упаковке многочисленных следов срыва этикеток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Грузы были доставлены на склад для того, чтобы установить вес и происхождение продукции. В ходе досмотра специалисты выявили растительную продукцию, выращенную в Польше. Общий вес составил 7,4 тонны (свежие яблоки и томаты).

Товар, ввоз которой на территорию России в итоге был запрещен, перевозил уроженец Азербайджана.

Решение о дальнейшем использовании задержанной продукции будет принято в рамках соблюдения законодательства РФ.