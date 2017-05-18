Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика

17:37, 18 мая 2017, ПАИ

Федерация автоспорта Псковской области (ФАСПО) сделала официальное заявление по поводу произошедшего 17 мая в Новосокольническом районе ДТП, в котором погиб гонщик Алексей Лядухин.

Президент федерации Олег Мыслевич от имени ФАСПО выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего Алексея Лядухина и желает скорейшего выздоровления пострадавшим Никите Гергелю, Вячеславу Кучерову и Алексею Лукьянюку.

В заявлении он подчеркнул, что «трагедия состоялась за день до начала ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017» за несколько десятков километров от мест проведения соревнования. Однако многочисленные средства массовой информации и пользователи социальных сетей в своих сообщениях указывают, что столкновение произошло на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017». Эта информация не соответствует действительности и оказывает отрицательное влияние на репутацию соревнования, его организаторов и партнёров».

«Ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017» - крупное спортивное мероприятие, к которому долго и серьёзно готовилось огромное количество людей в России и за её пределами. От лица организаторов, спортсменов, болельщиков и всех заинтересованных в успешном проведении ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017» убедительно просим вас быть правдивыми в своих публикациях и комментариях», - говорится в заявлении.

В нем также сообщается, что для расследования происшествия создана комиссия, в составе которой работают сотрудники УГИБДД УМВД по Псковской области, Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, Федерации автомобильного спорта Псковской области.