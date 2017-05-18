2
17:37
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
15:20
Идёт регистрация участников псковского этапа Чемпионата России по ралли
11:38
Великолучане победили в интернет-голосовании с призом в виде реконструкции заброшенной ледовой площадки
17:57
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция матча ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика» (ЗАВЕРШЕНА)
11:29
Зрительская зона «Трамплин на все 100» появится на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017»
11:09
Кадыров поблагодарил Турчака за организацию боксёрского турнира в Великих Луках
10:04
В псковском дендропарке прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу (ФОТО)
Еще новости
Спорт

Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика

Федерация автоспорта Псковской области (ФАСПО) сделала официальное заявление по поводу произошедшего 17 мая в Новосокольническом районе ДТП, в котором погиб гонщик Алексей Лядухин.

Президент федерации Олег Мыслевич от имени ФАСПО выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего Алексея Лядухина и желает скорейшего выздоровления пострадавшим Никите Гергелю, Вячеславу Кучерову и Алексею Лукьянюку.

В заявлении он подчеркнул, что «трагедия состоялась за день до начала ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017» за несколько десятков километров от мест проведения соревнования. Однако многочисленные средства массовой информации и пользователи социальных сетей в своих сообщениях указывают, что столкновение произошло на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017». Эта информация не соответствует действительности и оказывает отрицательное влияние на репутацию соревнования, его организаторов и партнёров». 

«Ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017» - крупное спортивное мероприятие, к которому долго и серьёзно готовилось огромное количество людей в России и за её пределами. От лица организаторов, спортсменов, болельщиков и всех заинтересованных в успешном проведении ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017» убедительно просим вас быть правдивыми в своих публикациях и комментариях», - говорится в заявлении.

В нем также сообщается, что для расследования происшествия создана комиссия, в составе которой работают сотрудники УГИБДД УМВД по Псковской области, Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, Федерации автомобильного спорта Псковской области. 

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
18 мая 2017
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика 2
Идёт регистрация участников псковского этапа Чемпионата России по ралли
18 мая 2017
Идёт регистрация участников псковского этапа Чемпионата России по ралли
Великолучане победили в интернет-голосовании с призом в виде реконструкции заброшенной ледовой площадки
16 мая 2017
Великолучане победили в интернет-голосовании с призом в виде реконструкции заброшенной ледовой площадки 4
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция матча ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика» (ЗАВЕРШЕНА)
15 мая 2017
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция матча ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика» (ЗАВЕРШЕНА)
Зрительская зона «Трамплин на все 100» появится на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017»
15 мая 2017
Зрительская зона «Трамплин на все 100» появится на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017»
Кадыров поблагодарил Турчака за организацию боксёрского турнира в Великих Луках
15 мая 2017
Кадыров поблагодарил Турчака за организацию боксёрского турнира в Великих Луках
В псковском дендропарке прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу (ФОТО)
15 мая 2017
В псковском дендропарке прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу (ФОТО) 2
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
15 мая 2017
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге

Идет загрузка...