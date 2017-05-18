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Общество

Разрешения на добычу копытных и медведей в Псковской области будут распределены в июне

В июне состоится жеребьевка по распределению разрешений на добычу копытных животных и медведей на сезон охоты 2017-2018 годов между физическими лицами на территории общедоступных охотничьих угодий Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по природопользованию и охране окружающей среды.

14 июня с 9:30 часов будет производиться жеребьевка  в отношении общедоступных охотничьих угодий Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дновского, Локнянского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого районов Псковской области; 15 июня с 9:30 - Островского, Палкинского, Порховского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского, Усвятского районов Псковской области; 16 июня с 9:30 - Плюсского и Псковского районов Псковской области.

Жеребьевка пройдёт в актовом зале администрации Псковской области по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 23, левое крыло, 2 этаж. Также на сайте комитета будет организована видеотрансляция.

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