0
17:58
Валентина Матвиенко в ОЭЗ «Моглино» (ВИДЕО)
16:58
До +25 градусов обещают псковские синоптики 19 мая
15:08
«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес
14:34
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
13:47
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
13:12
Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Звягинцева, в котором сыграла актриса из Пскова
12:48
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко
Еще новости
Общество

Три работы юных псковичек будут представлены на всероссийском этапе конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

В УМВД России по Псковской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото 60.мвд.рф

Конкурс проводится в преддверии Международного дня защиты детей. Участникам предлагалось изготовить тематическую поделку из любого материала.

Фото 60.мвд.рф

Сегодня,18 мая, жюри конкурса, в состав которого вошли члены Общественного совета при УМВД, выбрало три лучших творческих работы, которые будут представлять Псковскую область на всероссийском этапе. Победителями регионального этапа названы псковичи Анна Шустрова, Ольга Обрандт, Валерия Петрова и Алена Михайлова.

Фото 60.мвд.рф

Победители всероссийского конкурса будут определены путем онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Валентина Матвиенко в ОЭЗ «Моглино» (ВИДЕО)
18 мая 2017
Валентина Матвиенко в ОЭЗ «Моглино» (ВИДЕО)
До +25 градусов обещают псковские синоптики 19 мая
18 мая 2017
До +25 градусов обещают псковские синоптики 19 мая
«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес
18 мая 2017
«Онлайн-переезд»: «Ростелеком» помогает перевезти домашние услуги связи на новый адрес
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
18 мая 2017
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017» 7
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Звягинцева, в котором сыграла актриса из Пскова
18 мая 2017
Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Звягинцева, в котором сыграла актриса из Пскова 1
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко
18 мая 2017
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко 2
Точность измерений спасёт природу
18 мая 2017
Точность измерений спасёт природу

Идет загрузка...