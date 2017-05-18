Три работы юных псковичек будут представлены на всероссийском этапе конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

17:48, 18 мая 2017, ПАИ

В УМВД России по Псковской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится в преддверии Международного дня защиты детей. Участникам предлагалось изготовить тематическую поделку из любого материала.

Сегодня,18 мая, жюри конкурса, в состав которого вошли члены Общественного совета при УМВД, выбрало три лучших творческих работы, которые будут представлять Псковскую область на всероссийском этапе. Победителями регионального этапа названы псковичи Анна Шустрова, Ольга Обрандт, Валерия Петрова и Алена Михайлова.

Победители всероссийского конкурса будут определены путем онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях.