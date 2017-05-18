Услуги по стирке белья предлагает Центр соцобслуживания Великих Лук
Центр социального обслуживания Великих Лук предлагает гражданам дополнительные платные социальные услуги в виде стирки белья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Стоимость услуги за час машинной стирки (до 5 кг белья) составляет 70 рублей. Доставка белья по городу – бесплатно. Обращаться по телефону: 9-26-56, улица Вокзальная, дом 23.
Также Центр социального обслуживания приглашает детей принять участие в мастер-классе, посвященном Дню защиты детей. Мастер-класс состоится 31 мая в 15:00 на базе Отделения социальной помощи семьям и детям (улицаВокзальная, дом 23). Телефон для записи: 9-26-56.