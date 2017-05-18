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Из Белоруссии в Псковскую область попытались ввезти запрещённое сухое молоко

На российско-белорусском участке, границы в деревне Лобок Невельского района приостановлено движение автомобиля, перемещавшего из Белоруссии 20 тонн сухого обезжиренного молока. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Товар сопровождался оригиналом ветеринарного сертификата Таможенного союза, выданного главным ветеринарным врачом Осиповичского района.

В связи с  наличием в многослойных бумажных мешках полиэтиленового вкладыша с логотипом предприятия «Бабушкина крынка», указывающего на возможность перемаркировки товара для изменения сведений о производителе «Бабушкина крынка», в отношении продукции которого введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию в соответствии с указанием Россельхознадзора от 14 апреля.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Товар возвращен в Белоруссию.

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