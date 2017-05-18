Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС на улице Западной в Пскове

19:38, 18 мая 2017, ПАИ

18 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову совместно с заместителем директора ООО УК «Жилсервис» провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, рейд, в частности, прошёл на улице Западной.

Организаторы рейда распространили среди жителей 100 информационных листовок. Кроме того, были состоялись профилактические беседы с гражданами и сотрудниками управляющей организации ООО УК «Жилсервис» по вопросам соблюдения нормам и правил пожарной безопасности и эксплуатации бытового газового оборудования. Проинструктированы под роспись 12 человек.

Днём ранее такой рейд прошёл в деревнях Марьино и Новоселье Стругокрасненского района.