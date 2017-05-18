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Происшествия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Нью-Йорке

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Данные по числу пострадавших разнятся: телеканал CBS сообщает о 20 раненых, пожарная служба города заявляет, что их не меньше 13. Говорится также об одном погибшем.

Инцидент произошел на площади Таймс-сквер. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар.

Сообщается, что наезд на пешеходов на Таймс-сквер не связан с терроризмом: «Полицейское управление города Нью-Йорк: никакой видимой связи с терроризмом нет».

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