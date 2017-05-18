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Общество

С 2020 года ЕГЭ по истории станет обязательным

Единый государственный экзамен по истории станет обязательным с 2020 года, заявила министр образования и науки Ольга Васильева. Об этом пишет «Интерфакс».

«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», - сказала министр.

В 2018 году может быть внедрена новая модель ЕГЭ по литературе: без заданий с короткими ответами и с повышенными требованиями к объему сочинения. 

Ранее Ольга Васильева высказалась за введение обязательного ЕГЭ по истории наряду с математикой и русским языком, а также экзаменом по иностранному языку, который все школьники будут сдавать с 2022 года.

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