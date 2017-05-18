Вводятся ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии

20:40, 18 мая 2017, ПАИ

С 19 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции нескольких белорусских производителей сухого молока, сыра и масла, сообщается на сайте ведомства.

Под ограничения попали «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал. В продукции этих предприятий повторно выявлены линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

Также с 19 мая вводятся временные ограничения на поставки сыворотки сухой молочной «Бабушкиной крынки» — УК холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» в связи с повторным обнаружением в ней наличия остатков антибиотиков.