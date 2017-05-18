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Вводятся ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии

С 19 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции нескольких белорусских производителей сухого молока, сыра и масла, сообщается на сайте ведомства.

Под ограничения попали «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал. В продукции этих предприятий повторно выявлены линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

Также с 19 мая вводятся временные ограничения на поставки сыворотки сухой молочной «Бабушкиной крынки» — УК холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» в связи с повторным обнаружением в ней наличия остатков антибиотиков.

Сообщается, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров с белорусской стороной 15 мая года на площадке Минсельхоза России, Россельхознадзор в тот же день обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) с ряда белорусских предприятий. 

Однако белорусская сторона не отреагировала на официальное обращение Россельхознадзора  должным образом.

Россельхознадзор также сообщил белорусской стороне о случаях поступления на территорию Российской Федерации продукции с нарушением качественного состава от следующих белорусских производителей: ОАО «Барановичский молочный комбинат», СООО «Верхний луг», ОАО «Здравушка-милк» Березинский филиал, «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

Кроме того, повторно выявлено наличие остатков антибиотиков в продукции, выработанной предприятием ПУП «Молочный полюс».

 В связи с этим Россельхознадзор обратился с просьбой к белорусской стороной принять все необходимые меры по недопущению поставок в Российскую Федерацию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, а также провести расследование по установлению причин по каждому факту нарушений в продукции указанных предприятий и представить в адрес Россельхознадзора результаты этих проверок с приложением соответствующих материалов.  

В случае непринятия должных мер в отношении белорусских предприятий-нарушителей, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения в отношении таких предприятий.

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