0
20:43
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
13:47
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
11:36
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
12:49
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
16:28
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16:10
Земля и редиска
16:14
Александр Котов занял 28 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ
Еще новости
Политика

Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества

Губернатор Псковской области Андрей Турчак встретился за чашкой чая с советником президента Российской Федерации, председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководителем рабочей группы «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог» Михаилом Федотовым. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе неформального общения Андрей Турчак поблагодарил Михаила Федотова за выбор Псковского региона в качестве площадки для проведения III германо-российского социального форума «Петербургского диалога».

Псков выбран не случайно, отметил Михаил Федотов. В регионе при поддержке областных властей успешно развивается институт гражданского общества, растет активность социально ориентированных НКО и других общественных организаций. Один из таких примеров, псковский Центр лечебной педагогики, который уже на протяжении 25 лет является флагманом социальной работы в регионе, и оказывает всестороннюю помощь и поддержку в развитии, социализации и адаптации в обществе людей с особенностями развития. По мнению советника президента, это уникальное в своем роде учреждение, которое нужно поддерживать, а опыт работы максимально широко тиражировать.

Также в ходе встречи Андрей Турчак и Михаил Федотов договорились, что августе в Псковской области состоится выездное заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое будет посвящено вопросам сохранения культурного наследия, охраны памятников и градозащитной деятельности.

Тогда же в Псковском музее-заповеднике пройдет передвижная выставка «Стена скорби», посвященная жертвам политических репрессий. Выставка организована Фондом памяти в рамках Указа Президента РФ в целях увековечивания памяти жертв политических репрессий. С сентября прошлого года выставка побывала в десятках регионов России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
18 мая 2017
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
18 мая 2017
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества 1
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
17 мая 2017
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто 4
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16 мая 2017
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Земля и редиска
16 мая 2017
Земля и редиска 29
Александр Котов занял 28 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ
15 мая 2017
Александр Котов занял 28 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ 1
После обращения активистов ОНФ в Пскове ликвидировали 5 свалок
15 мая 2017
После обращения активистов ОНФ в Пскове ликвидировали 5 свалок

Идет загрузка...