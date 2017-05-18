Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества

20:43, 18 мая 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак встретился за чашкой чая с советником президента Российской Федерации, председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководителем рабочей группы «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог» Михаилом Федотовым. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе неформального общения Андрей Турчак поблагодарил Михаила Федотова за выбор Псковского региона в качестве площадки для проведения III германо-российского социального форума «Петербургского диалога».

Псков выбран не случайно, отметил Михаил Федотов. В регионе при поддержке областных властей успешно развивается институт гражданского общества, растет активность социально ориентированных НКО и других общественных организаций. Один из таких примеров, псковский Центр лечебной педагогики, который уже на протяжении 25 лет является флагманом социальной работы в регионе, и оказывает всестороннюю помощь и поддержку в развитии, социализации и адаптации в обществе людей с особенностями развития. По мнению советника президента, это уникальное в своем роде учреждение, которое нужно поддерживать, а опыт работы максимально широко тиражировать.

Также в ходе встречи Андрей Турчак и Михаил Федотов договорились, что августе в Псковской области состоится выездное заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое будет посвящено вопросам сохранения культурного наследия, охраны памятников и градозащитной деятельности.

Тогда же в Псковском музее-заповеднике пройдет передвижная выставка «Стена скорби», посвященная жертвам политических репрессий. Выставка организована Фондом памяти в рамках Указа Президента РФ в целях увековечивания памяти жертв политических репрессий. С сентября прошлого года выставка побывала в десятках регионов России.