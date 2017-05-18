Президент США считает расследование его связей с Россией «охотой на ведьм»

20:52, 18 мая 2017, ПАИ

Президент США Дональд Трамп считает расследование его связей с Россией «величайшей охотой на ведьм в американской истории». Об этом пишет ТАСС.

Своё мнение на этот счёт американский лидер написал в своем Twitter. «Сколько противоправных действий было совершено в ходе кампании (Хиллари) Клинтон и при администрации Обамы, но никакого спецсоветника назначено не было! Это величайшая в американской истории охота на ведьм, направленная против политика!» - отметил он.

Министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в американские президентские выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

До этого Республиканская партия США несколько раз отклоняла призывы своих политических оппонентов назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. Президент США, в свою очередь, подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.