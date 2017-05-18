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Подругу по переписке в «Одноклассниках» убил житель Пскова

Подругу по переписке в «Одноклассниках» убил житель Пскова, пишет «Комсомольская правда - Санкт-Петербург».

 50-летняя жительница Ленинградской области пропала год назад. По факту исчезновения возбудили уголовное дело. Следователи установили, что женщина в «Одноклассниках» познакомилась с мужчиной и начала с ним переписку. 13 мая 2016 года она уехала в Псков на встречу с интернет-знакомым и не вернулась.

Задержан 44-летний мужчина. По версии следователей, он под выдуманным предлогом вывез женщину на пустынную трассу и задушил ее в лесу. После этого похитил у жертвы 70 тысяч рублей и закопал труп. 

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