Подругу по переписке в «Одноклассниках» убил житель Пскова

21:20, 18 мая 2017, ПАИ

Подругу по переписке в «Одноклассниках» убил житель Пскова, пишет «Комсомольская правда - Санкт-Петербург».

50-летняя жительница Ленинградской области пропала год назад. По факту исчезновения возбудили уголовное дело. Следователи установили, что женщина в «Одноклассниках» познакомилась с мужчиной и начала с ним переписку. 13 мая 2016 года она уехала в Псков на встречу с интернет-знакомым и не вернулась.

Задержан 44-летний мужчина. По версии следователей, он под выдуманным предлогом вывез женщину на пустынную трассу и задушил ее в лесу. После этого похитил у жертвы 70 тысяч рублей и закопал труп.