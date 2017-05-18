Лавров сравнил американские СМИ с советскими газетами

21:37, 18 мая 2017, ПАИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о секретной информации, которую ему якобы передал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Сергей Лавров сказал, что работа американских СМИ напоминает ему популярную в СССР шутку. «Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой нет правды». Правда, создается впечатление, что многие американские СМИ работают именно в этом ключе», — сказал министр.

Напомним, что Дональд Трамп принял Лаврова в Белом доме 10 мая. В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники написала, что Трамп сообщил российскому министру некие сведения, которые «подвергли риску критически важный источник разведывательной информации» по группировке «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).