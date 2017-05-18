0
20:43
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
13:47
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
11:36
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
12:49
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
16:28
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16:10
Земля и редиска
16:14
Александр Котов занял 28 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ
Еще новости
Политика

Лавров сравнил американские СМИ с советскими газетами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о секретной информации, которую ему якобы передал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Сергей Лавров сказал, что работа американских СМИ напоминает ему популярную в СССР шутку. «Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой нет правды». Правда, создается впечатление, что многие американские СМИ работают именно в этом ключе», — сказал министр.

Напомним, что Дональд Трамп принял Лаврова в Белом доме 10 мая. В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники написала, что Трамп сообщил российскому министру некие сведения, которые «подвергли риску критически важный источник разведывательной информации» по группировке «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
18 мая 2017
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
18 мая 2017
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества 1
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
17 мая 2017
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто 4
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16 мая 2017
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Земля и редиска
16 мая 2017
Земля и редиска 29
Александр Котов занял 28 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ
15 мая 2017
Александр Котов занял 28 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ 1
После обращения активистов ОНФ в Пскове ликвидировали 5 свалок
15 мая 2017
После обращения активистов ОНФ в Пскове ликвидировали 5 свалок

Идет загрузка...