Опрос: Почти треть россиян не пьют алкоголь

21:53, 18 мая 2017, ПАИ

29% россиян заявили, что не пьют алкогольные напитки, сообщает «Левада-центр». 30% респондентов сказали, что пьют алкоголь реже раза в месяц, примерно раз в месяц употребляют алкогольные напитки 16% опрошенных россиян. Согласно опубликованным данным, один-два раза в месяц употребляют алкоголь 18%, а о том, что выпивают несколько раз в неделю, сказали 6% опрошенных.

30% россиян уточнили, что за раз выпивают примерно две рюмки водки/полбутылки вина/литр пива за раз; 29% опрошенных сказали, что могут выпить примерно рюмку водки/стакан вина/бутылку пива за раз. Согласно опросу, меньше рюмки водки/стакана вина/бутылки пива за раз могут выпить 17% респондентов, а 16% опрошенных пьют за раз около стакана водки/бутылки вина/двух литров пива.