Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)

22:37, 18 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 18 мая, в Москве, в Центральном академическом театре Российской Армии, прошла церемония награждения победителей Первого международного телевизионного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк». Фильм «Театр войны» корреспондента ГТРК «Псков» Никиты Ефимова победил в номинации «Телевизионный короткометражный фильм». Об этом Псковскому агентству информации сообщил с церемонии награждения режиссер ГТРК «Псков» Мурад Камалов, участвовавший в работе над этим фильмом в качестве оператора.

Картина «Театр войны» рассказывает о реконструкторах событий времен Великой Отечественной. Фильм о том, зачем и как они восстанавливают ход сражений более чем полувековой давности, и что значит для них это занятие.

Над фильмом работали корреспондент Никита Ефимов, оператор Мурад Камалов и монтажер Александр Михайлов.

Международный телевизионный конкурс «ТЭФИ - Бессмертный полк» организован Фондом «Академии Российского телевидения» совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России».

Целью конкурса является формирование единого информационного пространства для сохранения памяти о героях Великой Отечественной и Второй мировой войны - о фронтовиках, защитниках, участниках, ветеранах войны и тружениках тыла; просвещение, а также формирование в обществе уважительного отношения к истории России, привлечение внимания СМИ к судьбам ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войны.