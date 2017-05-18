Мизулина предложит узаконить выездную регистрацию браков

22:04, 18 мая 2017, ПАИ

Член Совета Федерации Елена Мизулина собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит проводить выездную регистрацию брака, пишет ТАСС.

Такое решение Мизулина приняла после сообщений о том, что московское управление ЗАГС запретило живое музыкальное сопровождение церемоний бракосочетания в стенах ЗАГСов.

«Если вы хотите, чтобы в ЗАГСах все было строго и рафинированно, необходимо узаконить выездную регистрацию брака, вне стен ЗАГСов! Подобный законопроект вносился Тюменской областной Думой, но в прошлом году Госдума его отклонила. Я внимательно изучу основания для отклонения законопроекта, подготовлю новый вариант и снова внесу подобную инициативу на рассмотрение Думы. Мы, законодатели, должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак», - отметила Мизулина.

По словам сенатора, такие ограничения, как запрет на живую музыку, разбрасывание лепестков роз и традиционный бокал шампанского после церемонии, «это перегибы». «У каждой пары, решившей заключить брак, есть свое представление о том, как провести этот самый важный для них день, как сделать его по-настоящему особенным. Зачем лишать их этой возможности? Зачем в такой радостный момент жизни мешать людям выражать свои эмоции так, как они этого хотят?» - считает Мизулина.