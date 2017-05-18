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Экономика

Задолженность по зарплате в России за апрель выросла на 213 млн рублей

Задолженность по зарплате в России за апрель выросла на 213 миллионов рублей, или на 5,9%, — до 3,848 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств составила 3,797 миллиарда рублей. По сравнению с уровнем 1 апреля она увеличилась на 188 миллионов рублей.

Объем задержанной зарплаты из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней увеличился до 51 миллиона рублей. Задолженность из федерального бюджета составила 2 миллиона рублей, бюджетов субъектов — 44 миллиона, местных бюджетов — 5 миллионов.

 

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