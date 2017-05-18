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Общество

Московские родители стали называть детей античными именами

Московские родители стали называть детей античными именами. Одними из самых необычных имен стали Офелия, Серена, Потап, Фома и Лавр. Также москвичи выбирали для своих детей имена из мифологии Древнего Рима и Греции - Ахиллес и Юнона, пишет ТАСС.

Необычными именами детей называют не только иностранные семьи, русские родители также стремятся дать своим детям экзотическое имя. Новорожденные девочки в этом году получали такие имена как Ума, Элизабет, Франческа, Паола, Джулия и Ирис.

Первое место в списке самых востребованных имен для мальчиков  занимает Александр, вторая строчка рейтинга досталась Михаилу, третья - Артему. Далее идут Даниил (Данила), Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл. На девятом месте списка самых распространенных имен - Тимофей. Замыкает десятку Егор.

Самыми любимыми женскими именами в московских семьях остаются Софья или София, Мария и Анна. В десятку также попали Алиса, Анастасия, Полина, Виктория, Александра, Ксения и Екатерина.

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