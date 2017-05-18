«Дегустаторы смога» появились в Китае

23:08, 18 мая 2017, ПАИ

Центр контроля за состоянием окружающей среды в китайской провинции Хэбэй в связи с проблемами с экологией привлек особых специалистов, которых назвали «дегустаторами смога», пишет РИА Новости.

В мониторинговом центре города Шицзячжуан уже работают несколько «нюхачей», которые прошли специальное обучение и получили лицензию от местных властей.

«Дегустаторы смога» анализируют образцы воздуха, собранные в различных районах страны в специальные вакуумные колбы. Им необходимо определять источник и степень загрязнения воздуха. Несмотря на существование большого разнообразия современной техники, ни один специальный датчик не может сравниться с человеческим обонянием в скорости и точности определения состояния воздуха.

Специалисты этой новой и редкой профессии чаще всего не надевают защитные маски, чтобы обеспечить точность анализа. Ради этих целей они не едят острую пищу, не наносят макияж и не пользуются парфюмом.