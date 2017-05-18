Европейский день соседей отмечается 19 мая

08:28, 19 мая 2017, ПАИ

19 мая отмечается Европейский день соседей, сообщает calend.ru. Праздник был основан в Париже в 2000 году.

Основателем этого праздника-мероприятия является француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с друзьями создал ассоциацию «Paris d'Amis» в 17-м округе Парижа, с целью укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и так далее.

Перифан выразил идею создания этого праздника следующими словами: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом отпраздновать вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем нам!»

Первый праздник — День соседей — ассоциация провела еще в 1999 году для жителей своего 17-го округа, в нем приняли участие более 10 тысяч жителей из 800 домов, и с тех пор решено было проводить его ежегодно. Уже на следующий год празднование Дня приобрело национальный масштаб, а с 2003 года — европейский, когда к Франции присоединилась Бельгия.

Сегодня у праздника уже более 1450 партнеров в более 36 странах-участницах, а количество жителей, участвующих в празднике, перевалило за 30 миллионов человек. Организаторы праздника убеждены, что отмечать День соседей очень просто — нужно вовремя оповестить всех соседей, собраться в каком-либо удобном для всех месте (в доме, на улице, в саду) и рассесться за одним большим столом.