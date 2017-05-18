Пожарные-добровольцы получили право на оплачиваемый отпуск

08:17, 19 мая 2017, ПАИ

Вступил в силу измененный закон «О добровольной пожарной охране». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя Центрального совета общества пожарной охраны Владимира Кудрявцева.

«Введено новое понятие «участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ» и «участие в профилактике пожаров». Кроме того, теперь по решению работодателя добровольным пожарным может предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня», — пояснил собеседник издания.

Новый закон дает возможность органам власти и местного самоуправления из своего бюджета возмещать работникам ДПО и добровольным пожарным расходы на использование личного транспорта и проезд (кроме такси). Также чиновники могут бесплатно накормить добровольных пожарных, когда те находятся при исполнении.

В то же время, если раньше добровольцы были вправе участвовать в тушении пожара, оказывать первую помощь и проводить аварийно-спасательные работы, то теперь во время дежурства они это обязаны делать.